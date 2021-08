Mughini torna sul gol annullato a Cristiano: “Quella dei 5 centimentri è una t*****a!”

Il giornalista, noto tifoso bianconero, si è infuriato ripensando al gol annullato a CR7 contro l'Udinese.

Giampiero Mughini, ospite a Pressing, è tornato sul gol annullato a Cristiano Ronaldo contro l'Udinese: "Mi sembra strano che voi non mettiate al centro di una riflessione quel caso che a me sembra offensivo nei confronti della bellezza del calcio. Della bellezza atletica. Quella porcata del rigore annullato per i sei, sette, otto millimetri. Per uno spicchio di gomito, per un naso troppo lungo, una puttanata del genere come può stare oggi in uno sport bello come il calcio? 5 centimetri. Una volta c'era lo spazio del giocatore. Non puoi ritenere che quei 5 centimetri inficiano il gesto bellissimo. E' una troiata quella dei 5 centimetri".