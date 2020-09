Mughini: “Inter da scudetto grazie a due persone. Vidal? La Juve lo cacciò dopo che…”

Intervenuto a Tiki Taka, Giampiero Mughini ha parlato così della corsa scudetto:

“Figuriamoci se non si deve aver paura dell’Inter che è cresciuta grazie a due ex Juve come Inter e Marotta. Volevi che creassero una squadra temibile? In più ci sono i quattrini dei cinesi sui quali non ci sputa. Sarà un campionato più equilibrato anche se la Juve di Pirlo è stata la migliore da un anno a questa parte”.

VIDAL – “Vidal era Vidal 5/6/7 anni fa in un centrocampo con Pirlo, Marchisio e Pogba. La quota azionaria di Vidal era il 25%, la Juve lo diede via dopo che una notte, ubriaco, in cui andò a finire contro una serata”.