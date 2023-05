Mulattieri: “Frosinone in A, siamo felicissimi. Futuro all’Inter? Quella maglia…”

Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la promozione in Serie A del suo Frosinone

Ieri è arrivata l'ufficialità della promozione del Frosinone in Serie A dopo un campionato dominato per larghi tratti. Il bomber della squadra è Samuele Mulattieri , autore di 12 reti. Il classe 2000, di proprietà dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Siamo contenti, ci godiamo il momento. Peccato per l'infortunio, è arrivato nel momento più bello ma abbiamo raggiunto l'obiettivo e ho festeggiato dalla tribuna"

"Ho tanti margini di miglioramento, ringrazio tutti, dal presidente al mister fino allo staff. Si è creato un gruppo davvero unico. La competizione in attacco fa parte del gioco, sono contento di aver giocato con attaccanti forti come Moro e Borrelli. Andare in Olanda mi è servito tantissimo anche dal punto di vista umano ma anche calcisticamente parlando, sono migliorato grazie ai consigli di Wonk, è stata un'esperienza formativa"