Mulattieri, futuro al Sassuolo? L’Inter lo metterà sul piatto nell’affare Frattesi

Mulattieri ha vissuto una grande stagione in Serie B, ha contribuito alla promozione in A della squadra allenata da Grosso ed è stato riscattato. L'Inter non ha esitato e ha esercitato l'opzione di contro riscatto. Ma l'attaccante non rimarrà in nerazzurro, l'intenzione del club è quella di girarlo come contropartita per uno dei suoi obiettivi.