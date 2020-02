Mulattieri: “Contento per i gol, ma l’importante è l’Inter. Satriano? Ci troviamo bene”

Vittoria per l’Inter di Armando Madonna sul Genoa e tre punti importantissimi in chiave classifica. Al termine della gara, Samuele Mulattieri ha commentato così il successo: “Io capocannoniere? Sono molto felice di poter aiutare con i miei gol, ma la cosa più importante è il risultato che ottiene la squadra. La testa, adesso, è già alla prossima sfida di Bologna. Con Martin (Satriano) ci troviamo molto bene, ma anche con Fonseca e le altre punte. Oggi abbiamo avuto sin da subito l’atteggiamento giusto e, a differenza dell’andata, anche nel secondo tempo abbiamo mantenuto alta la concentrazione. Lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, per noi attaccanti è molto importante aiutare la squadra in fase di non possesso. Entriamo nel vivo della stagione e vogliamo mantenere sempre questo atteggiamento propositivo”.