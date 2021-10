Mulattieri non smette di segnare a Crotone: ora spera di meritarsi la Serie A

L'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter è uno dei grandi protagonisti delle prime giornate del campionato cadetto

Samuele Mulattieri non si ferma più: l'attaccante di proprietà dell'Inter, passato in prestito al Crotone dopo l'ottima esperienza in Olanda con il Volendam, ha iniziato la stagione alla grande (7 gol fra campionato e Coppa Italia in 9 partite), conquistando anche la convocazione in Under 21. Un talento che, dovesse continuare così, è destinato ad approdare presto in Serie A, come si augura il Corriere dello Sport: