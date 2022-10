Mulattieri: “L’Inter è la mia squadra del cuore, ma devo lavorare prima di arrivarci”

Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito al Frosinone, ha espresso il suo sogno di giocare in maglia nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di Cusano Italia TV, Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter e in questa stagione in prestito al Frosinone, ha espresso il suo sogno di giocare in maglia nerazzurra in futuro: