Giudice Sportivo – Prima ammonizione per Lautaro, 15mila euro di multa alla Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni in merito alle partite del martedì e del mercoledì di Serie A, in attesa dei due posticipi che chiudono la 14° giornata. Per l'Inter, si segnala solo la prima ammonizione in campionato per Lautaro. Da rimarcare, invece, multe di 15mila euro alla Fiorentina - per cori contro i tifosi avversari, ai quali hanno lanciato anche oggetti - e di 10mila euro alla Salernitana, per aver lanciato fumogeni nel settore dei tifosi avversari e in campo. Ammende di 5000 e 4000 euro anche per Spezia e Lecce.