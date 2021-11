GdS – San Siro, cori e insulti contro Napoli: multa in arrivo per l’Inter

La Gazzetta dello Sport torna su quanto accaduto ieri sugli spalti di San Siro durante e dopo Inter-Napoli

Multa in arrivo per l’Inter a causa di cori e insulti di ieri rivolti contro Napoli da parte dei tifosi nerazzurri. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport oggi: “Tutto esaurito a San Siro, poco meno di 57 mila spettatori. Ma c’è chi sugli spalti ha trovato il tempo di macchiare la serata con cori di discriminazione territoriale. Si sono avvertiti in maniera chiara e ripetuta dalla curva riservata ai tifosi nerazzurri, con i soliti beceri riferimenti al Vesuvio insistiti soprattutto nel corso del secondo tempo. Peraltro, la stessa cosa è avvenuta anche dopo il match, all’uscita dallo stadio. E’ probabile che la società nerazzurra venga multata”, si legge.