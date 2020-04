TS – Inter, nessuna multa per Lukaku. E un nuovo indizio conferma il feeling con Mertens

Le parole rilasciate da Romaleu Lukaku non avranno conseguenze economiche: l’Inter, come riporta Tuttosport, non ha intenzione di multare l’attaccante belga. Le sue dichiarazioni, inoltre, confermano un feeling con un compagno di Nazionale che potrebbe presto seguirlo a Milano:

“Il belga, nonostante la sua ricostruzione non abbia certo fatto fare una bella figura allo staff medico guidato dal dottor Piero Volpi (lui si guarito dal Covid…) non verrà multato. Il video è stato rimosso e dal club è arrivata solo una tirata d’orecchie“.

IL FEELING CON MERTENS – “L’unica cosa positiva della vicenda è il fatto che per la chat su instagram Lukaku abbia scelto Kat Kerkhofs, nota presentatrice del canale sportivo Vier, ma soprattutto moglie di Dries Mertens, il che conferma, oltre al feeling con il compagno in Nazionale, come tra i grandi sponsor per lo sbarco in nerazzurro dell’attaccante (in caso di mancato rinnovo con il Napoli) sia proprio “Big Rom”. Mertens prenderebbe il posto di Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United“.