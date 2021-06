Mundo Deportivo: “Il Barcellona cerca un altro centrale: in lista anche De Vrij”

Secondo il quotidiano spagnolo quello di Eric Garcia non sarà l'unico acquisto in difesa per i Blaugrana: i dettagli

Marco Astori

Stefan De Vrij è considerato assolutamente dall'Inter e da Simone Inzaghi un punto fermo da cui ripartire per la difesa. Potrebbe però esserci da resistere ad un assalto di mercato proveniente da Barcellona: perché secondo il Mundo Deportivo, il centrale olandese sarebbe sul taccuino del club Blaugrana per rinforzare il reparto arretrato. Quello di Eric Garcia dal Manchester City non sarà infatti l'unico acquisto per la retroguardia, che perderà molto probabilmente Samuel Umtiti: i nomi graditi al Barça, oltre a De Vrij, sono Romagnoli o Lisandro Martinez dell'Ajax a basso prezzo, oppure Soyuncu, De Ligt o Laporte in caso di investimento più oneroso.