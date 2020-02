Mura su Inter-Cagliari: “Bravo Handanovic, stupito dalle sanzioni leggere per i nerazzurri. E Conte…”

Sulle colonne di Repubblica, Gianni Mura ha commentato duramente il post-partita di Inter-Cagliari con i nerazzurri furiosi per la direzione arbitrale di Manganiello:

“M’ha stupito la leggerezza delle sanzioni per il capannello di interisti che seguiva l’arbitro negli spogliatoi, a muso duro. Quanto a Lautaro Martinez, ha perso la testa, s’è scusato, capitolo chiuso: due giornate. Come a Berni, il terzo portiere, per stretta di mano ironica e frase non gradita da Manganiello. Più 20 mila euro di multa ai tesserati, genericamente, che formavano l’indegno codazzo, con Oriali che cercava di limitare i danni e Conte che non so cos’abbia detto all’arbitro. Dal gonfiore del collo e dall’espressione del viso non credo fossero complimenti. Se penso alla Lega come a un club, penso che dovrebbe ricordare agli attori che c’è modo e modo di reagire a un risultato. Altrimenti è inutile, se non peggio, andare nelle scuole e dire ai ragazzini che bisogna saper perdere (ma anche pareggiare e vincere, aggiungo) e poi farsi vedere col sangue agli occhi perché qualcosa è andato storto. Per sua fortuna l’Inter ha un capitano vero, nonché grande portiere. «Non è colpa dell’arbitro se abbiamo pareggiato col Cagliari», ha detto Handanovic a caldo, nel dopopartita. Andando contro buona parte dei suoi compagni, ma soprattutto contro il totem del suo allenatore. Pochi l’avrebbero fatto, di questi tempi. E allora Handanovic 8,5 e Conte 3,5″.