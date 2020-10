Milano, EA Sports omaggia Inter e Milan con un murales di Jorit Agoch

In occasione della prossima uscita di FIFA 21, prevista per il 9 ottobre, la Ea Sports ha omaggiato Inter e Milan con un’opera del famoso street artist Jorit Agoch. L’opera è esposta su un palazzo e sarà ammirabile fino al 25 ottobre. “Sul murales due giovanissimi tifosi di Inter e Milan ci guardano. Due volti simmetrici, divisi a metà, opposti ma complementari: anche se separati da una sana rivalità sportiva, la passione per il calcio supera ogni barriera annullando le diversità. Insieme a loro vince Milano, una delle capitali del gioco più bello del mondo“, ha spiegato l club nerazzurro in una nota. Electronic Arts, publisher del videogioco sportivo più giocato al mondo per PlayStation, e sponsor dei due club, ha voluto così omaggiare il tifo di Milano e trasmettere il valore del tifo alle nuove generazioni.