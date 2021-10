Murgia: “Non avevo alcun dubbio su mister Inzaghi, i risultati dicono che…”

Così Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio ora al Perugia, ha parlato di Simone Inzaghi a Sky Sport

Così Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio ora al Perugia, ha parlato di Simone Inzaghi a Sky Sport: “Io e Inzaghi siamo cresciuti insieme possiamo dire, quando il mister è entrato in corsa, la prima panchina sua e la mia presenza, tante, tantissime emozioni per entrambi e poi il percorso fatto alla Lazio parla da solo. Non avevo dubbi, lo conosco da tanti anni, dai Giovanissimi, lo conoscevo molto bene e lo ringrazio, non posso fare altro. Crea uno spogliatoio molto unito, sono tutti alla pari e tutti danno tutto sul campo, alla lunga questo aiuta tantissimo. I risultati parlano per il mister, il lavoro che sta facendo è solo da ammirare, lo dicono i numeri”, le sue parole sull’allenatore dell’Inter.