Muriel sì o no con l’Inter? Gasperini: “Quando speriamo di recuperarlo”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta sull'attaccante colombiano, attualmente ai box per infortunio

Luis Muriel sì o no contro l'Inter? L'attaccante colombiano è attualmente ai box per infortunio e anche ieri ha saltato il Sassuolo. Del suo rientro ha parlato così Gian Piero Gasperini a Sky Sport: "Muriel tornerà dopo la sosta? No, siamo molto più fiduciosi. Sulle lesioni muscolari serve cautela, ma ci auguriamo di recuperarlo prima", riporta TMW.