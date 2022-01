Retroscena Muriel, l’Inter ci ha provato davvero. “Ecco perché non se n’è fatto nulla”

Nel corso delle scorse settimane, il profilo di Luis Muriel è stato accostato all'Inter: la conferma del CorSport

Nel corso delle scorse settimane, il profilo di Luis Muriel è stato accostato all'Inter. Il colombiano non sembrava trovare spazio ed era finito indietro nelle rotazioni di Gasperini. L'infortunio di Zapata, però, ha spianato la strada all'ex Samp e Fiorentina, a segno per 3 volte negli ultimi 152' tra campionato e Coppa. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ci ha provato davvero: "I nerazzurri, visti i malumori di fine anno del numero 9 orobico, hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta elevata intorno ai 30 milioni di euro ha scoraggiato anche le altre pretendenti. Al momento non sono state recapitate offerte e, vista la situazione dell’attacco atalantino, difficilmente partirà a gennaio", conferma il CorSport.