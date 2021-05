Murillo: “Porto l’Inter nel cuore. Ho ripercorso le orme del mio idolo, Cordoba”

Le parole del centrale colombiano: "Sarò sempre legato all'Inter così come a tutte le altre squadre nelle quali ho giocato, le porto nel cuore"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Jeison Murillo, ex difensore dell'Inter oggi al Celta Vigo, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte della squadra nerazzurra: "Sarò sempre legato all'Inter così come a tutte le altre squadre nelle quali ho giocato, le porto nel cuore. Se penso ai nerazzurri, riaffiorano ovviamente tanti bellissimi ricordi, in primis il golazo - sempre in rovesciata - contro il Bologna. Chi se lo scorda quello? Sono felicissimo di aver ripercorso le orme a Milano del mio idolo di sempre: Ivan Ramiro Cordoba".