EDICOLA / CdS: Muro Inter, miglior difesa in Europa. Pavard e Sommer già integrati

A Zazzaroni non piace molto Pavard, il direttore del Corriere dello Sport ne ha parlato come di un giocatore pagato molto di più rispetto al suo valore. Sulla prima pagina del suo stesso giornale si parla della fase difensiva dell'Inter e si racconta anche proprio di come il giocatore francese si stia integrando nella rosa nerazzurra al meglio: "Muro Inter, miglior difesa in Europa. Solo un gol subito in cinque giornate. Inzaghi domina in campionato con un rendimento da top club. Sommer e Pavard si sono già integrati. Arnautovic sarà out due mesi".