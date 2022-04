Inter, il muro è tornato: 14 clean sheet, nessuno ha fatto meglio. E Skriniar…

I nerazzurri sono tornati la miglior difesa del campionato: un punto di forza ritrovato per la squadra di Inzaghi

L'Inter riparte da una certezza: la ritrovata solidità difensiva. Un punto di forza per i nerazzurri, che in alcuni momenti della stagione sembrava essere svanito. Così scrive Tuttosport: "Una lunga rincorsa, quella del tecnico piacentino, che a inizio campionato, complice un baricentro più alto della squadra, necessario per accompagnare la manovra offensiva con un riferimento come Dzeko diverso da Lukaku, si esponeva molto alle ripartenze avversarie (11 gol incassati nelle prime otto giornate), ma che col tempo è stata aggiustata con accorgimenti precisi che hanno portato l'Inter a (ri)tornare la migliore difesa del campionato nella giornata precedente, grazie, anche, ai tre gol incassati dal Napoli in casa contro la Fiorentina (24 le reti subite dall'Inter, 26 quelle degli azzurri)".

"L'Inter stasera alle 19 al "Picco" di La Spezia darà l'assalto - temporaneo? - al primo posto affidandosi alla solidità difensiva che nelle ultime giornate le ha permesso di espugnare Torino e respingere il tentativo di rimonta del Verona. La stessa forza difensiva servita prima della sosta, dunque nel momento di difficoltà della squadra di Inzaghi, per resistere agli attacchi della Fiorentina e Torino e conservare così due pareggi salva classifica e umore, ma anche per fare l'impresa ad Anfield e sconfiggere il Liverpool 1-0, salvo non completare l'opera con la qualificazione. Handanovic in campionato ha saputo tenere inviolata la sua porta in ben 14 partite su 31, nessuno in Serie A ha fatto meglio. Naturalmente il merito di questi risultati si trovano nel lavoro del collettivo, nell'intera fase difensiva, ma è innegabile che il volto di questo muro nerazzurro oggi sia rappresentato da Milan Skriniar, in forma eccezionale e insuperabile da centrale della linea a tre, ruolo in cui verrà riproposto anche stasera".