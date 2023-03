Murphy: “Tottenham, Conte è stato strapagato e ha ottenuto risultati insufficienti”

Danny Murphy, ex centrocampista inglese del Tottenham, ha commentato la rescissione consensuale del contrato che legava Antonio Conte agli Spurs. Queste le sue parole, riportate dal Sun: "È stato pagato in eccesso e ha ottenuto risultati insufficienti. La sensazione del posto in classifica non è buona. Il Tottenham non è una squadra di calcio che si sente in ascesa o che gioca in maniera armoniosa, e sono convinto che tutto questo derivi dal tuo allenatore".