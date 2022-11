Inter, Musah primo nome sulla lista: pronto il blitz per convincere il Valencia

L'Inter vuole fare sul serio per Yunus Musa: il centrocampista del Valencia, attualmente impegnato ai Mondiali con gli Stati Uniti, è stato uno degli osservati speciali di Piero Ausilio nel suo viaggio in Qatar , e le relazioni sul suo conto continuano ad essere positive. Il prossimo passo, come scrive La Gazzetta dello Sport, sarà quello di trovare una formula che possa convincere il Valencia: "Quando Ausilio ha organizzato il viaggio per il Qatar, per prima cosa ha controllato date, orari e stadi delle partite degli Stati Uniti. Il motivo è semplice: Yunus Musah è da tempo il primo nome della lista dei desideri per l'Inter del futuro. Ausilio ha avuto modo di vederlo sia col Galles sia con l'Inghilterra, dove Musah ha confermato le vecchie impressioni.

Ha solo 19 anni, ma una personalità fuori dalla media e fisicità e tecnica da primo della classe: l'Inter sta studiando il blitz per anticipare la concorrenza ed evitare pericolose aste. Di sicuro il Valencia ha bisogno di soldi e non farà sconti, ma il club spagnolo sa già che non potrà godere ancora a lungo delle prestazioni di questo giovane giramondo del pallone, nato a New York, cresciuto a Castelfranco Veneto e diventato stellina del calcio nell'Academy dell’Arsenal. Per anni ha indossato la maglia delle giovanili dell'Inghilterra, per poi decidere di rappresentare gli Stati Uniti (già 21 presenze) con successo immediato. Il cartellino di Yunus costa almeno 20 milioni, cifra non alla portata immediata dell'Inter che studia la possibilità di prenderlo in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Uno così sposta gli equilibri e vale il sacrificio economico".