Inter, la musica è cambiata per Vecino: Inzaghi gli ha affidato un ruolo preciso

Il centrocampista uruguaiano, dopo due stagioni da comprimario con Conte, vuole tornare a sentirsi importante

Tra le buone notizie di queste prime due giornate di campionato dell'Inter c'è il ritorno a pieno regime di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano, dopo i tanti guai fisici delle ultime stagioni, vuole tornare a sentirsi importante. Per lui, come scrive Tuttosport, Inzaghi ha indicazioni precise: "Stupisce invece l'impatto di Vecino nei due spezzoni giocati con rossoblù e gialloblù. La verve ritrovata dell'uruguaiano è importantissima per l'Inter in termini di inserimenti e gol. Ne sa qualcosa proprio Inzaghi che ha dovuto dire addio alla qualificazione in Champions League con la Lazio a maggio del 2018 anche a causa di un gol di testa di Vecino nel 3-2 nerazzurro all'Olimpico. È palpabile la fiducia riacquistata da Vecino che non ha vissuto anni facili con Antonio Conte alla Pinetina. L'allenatore salentino non gli ha mai concesso troppe chance. Con Inzaghi invece la musica è cambiata. D'altronde Vecino conosce a meraviglia i tempi degli inserimenti dalla metà campo verso la porta avversaria. Esattamente quello che vuole Inzaghi, impegnato a trasformare il gioco nerazzurro dopo la perdita di Lukaku".