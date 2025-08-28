Mussa: “Champions? Il percorso dell’Inter di Inzaghi è stato sottovalutato ma…”

"Il percorso delle italiane è stato straordinario in questi anni e forse quello dell'Inter è stato anche sottovalutato. Le nostre partono in seconda fascia, ma come è avvenuto negli ultimi anni possiamo sorprendere. Questo tipo di girone ti permette di sbagliare: l'Inter parte più avanti, sono curioso di capire Conte come reagirà ai tanti impegni"

"Lui è un pragmatico e mira all'obiettivo certo, dove può giocarsela fino alla fine. L'obiettivo raggiungibile è quello, mentre la Champions per Inter e Napoli, specialmente per gli azzurri, ha tante variabili e può lasciare delle scorie che a Inzaghi lo scorso anno sono costate care. Se Conte annusa che l'impegno incide troppo sul campionato allora è facile capire cosa lascerà per strada".