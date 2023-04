Mussa: “Inter-Juve sarà partita equilibrata e decisa da episodi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "La Lazio è già dentro, considerando che la Juve probabilmente libererà un posto. Chi va avanti in Champions sarà quella che ci rimette di più. Inter e Milan non sono in grado di gestire il doppio impegno, vedo difficile che cambi qualcosa ora, nonostante abbia visto segnali di ripresa, vedi l'attacco dell'Inter. La rosa dell'Inter può difficilmente gestire i due impegni, soprattutto a livello mentale".