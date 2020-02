Musso: “Lautaro attaccante completo, che coppia con Lukaku! Handanovic miglior portiere”

Il portiere argentino dell’Udinese, Juan Musso, nel corso di una lunga intervista concessa a SportWeek alla vigilia della sfida contro l’Inter ha avuto modo di parlare anche del mancato confronto con l’amico e connazionale Lautaro Martinez.

Domani, però, a tagliarti la strada avrai davanti l’Inter di Lukaku. Mancherà invece il tuo amico Lautaro Martinez, espulso domenica scorsa.

Peccato. Con Lautaro sono cresciuto nel Racing Avellaneda, in Primavera e poi in prima squadra. Siamo arrivati in Italia insieme, due anni fa, e non siamo ancora riusciti a vederci fuori dal campo. Ma ci sentiamo su whatsapp e ci vediamo in nazionale.

Ti aspettavi che sfondasse in fretta in Serie A?

Sì, E’ sempre concentrato, tira fuori il meglio da sé in qualsiasi situazione. E’ arrivato al Racing a 17 anni e si è visto subito quanto fosse forte. Ha la mentalità dei giocatori importanti.

Qual è il suo pezzo forte?

E’ un attaccante completo: ha un controllo di palla orientato sempre inmaniera efficace. Spalle alla porta, sa girarsi. Tira bene da qualsiasi posizione.

Di Lukaku, invece, cosa dici?

Fisicamente devastante. Ha un bel sinistro. E’ intelligente: negli ultimi metri prende sempre la decisione giusta. Con Lautaro compone una bella coppia.

Chi è il miglior portiere della Serie A?

Handanovic. Mi piace per la sua calma ed è migliorato tantissimo coi piedi.

E al mondo?

Oblak dell’Atletico Madrid. Poi Ter Stegen del Barcellona. E Handanovic, ancora.