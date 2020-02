Musso dopo la sconfitta contro l’Inter: “Dispiaciuti, gli episodi ci hanno condizionato”

Juanha commentato la sconfitta dell’Udinese contro l’Inter : “Siamo dispiaciuti per il risultato perché sentivamo di aver fatto il massimo e gli episodi ci hanno condizionato. Non si tratta di alibi né altro, sento solo che la squadra sta dando il massimo e tutto quello che può andare storto sta andando storto. Sono orgoglioso della squadra perché vedo che stiamo facendo del nostro meglio e dobbiamo continuare su questa strada. Adesso per noi inizia un nuovo campionato di 16 partite, vogliamo il massimo da ogni partita e non dobbiamo guardare troppo l’avversario perché da parte nostra abbiamo ancora tanto da fare per crescere. Dobbiamo restare uniti e cercare di giocare ogni partita senza troppi pensieri o troppi calcoli, siamo una squadra che vuole lottare sempre fino alla fine aldilà dell’avversario. I tifosi? Il pubblico capisce quando una squadra sta dando il massimo. Non dobbiamo mai perdere la mentalità di voler giocare alla pari con tutti e quando la gente vede questo atteggiamento sicuramente lo apprezza. Poi è chiaro che ci vuole anche un po’ di fortuna a volte ma questi sono momenti che dobbiamo passare tutti insieme: questo è il messaggio per il pubblico. Continuiamo a fare del nostro meglio e sono sicuro che anche la fortuna svolterà“.