Mutti: “Atalanta squadra più in crescita e convincente insieme all’Inter. Però…”

Il tecnico a Tutti Convocati commenta la vittoria dell'Atalanta che lancia la squadra di Gasperini al secondo posto

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Bortolo Mutti ha commentato la vittoria dell'Atalanta contro il Verona. Tre punti che hanno permesso alla squadra di Gasperini di agganciare l'Inter al secondo posto: "L'Atalanta è la squadra più in crescita e la più convincente insieme all'Inter. Però in un paio di settimane gli imprevisti come gli infortuni possono far ribaltare i pronostici improvvisamente, basti pensare al Milan".