Mutu: “Uno dei primi allenamenti con l’Inter: rigore, pallonetto e traversa: Peruzzi mi rincorre e…”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex attaccante dell’Inter Adrian Mutu ha raccontato un episodio curioso che lo ha visto protagonista in uno dei suoi primi giorni alla Pinetina con Peruzzi:

“Si giocava una partitella a fine allenamento come sempre. Ero in squadra con Roberto Baggio, ero appena arrivato. Volevo tanto fare un gol anche io a Peruzzi, all’inizio vuoi metterti in mostra, far vedere. Dico a Roby di farmi tirare, lui mi dice ok. Pallonetto e va sulla traversa, Peruzzi si alza e inizia a rincorrermi. Ho visto un orso che mi stava venendo addosso. Mi sono girato e ho iniziato a correre, sono finito sul terzo campo e sono tornato negli spogliatoi quando Peruzzi era a casa. Avevo paura di rientrare”.