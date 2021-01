Mutu: “Inter sfortunata in Champions. Domani la Juve non può permettersi di…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Adrian Mutu, doppio ex di Inter e Juventus, ha parlato così in vista del big match del Meazza di domani sera.

Secondo te, quanto è lontana la Serie A di oggi da quella delle “sette sorelle” che hai conosciuto da calciatore?

“Il calcio italiano è in crescita oggi, dopo un periodo meno glorioso. La Juventus punta alla Champions League e l’Inter credo abbia avuto sfortuna in questa stagione europea. È chiaro che la Juve sia la favorita per la Serie A e credo che la lotta sarà con l’Inter, tra l’altro le due squadre si affronteranno proprio domani nel derby d’Italia. Il Milan, però, sta disputando una stagione positiva, sono curioso di vedere per quanto tempo riuscirà a rimanere così in alto. Sarebbe una cosa straordinaria per i bianconeri vincere il decimo titolo consecutivo, ma dovrà lavorare duro per questo obiettivo”.

Ecco, non si poteva non citare uno dei due big match di giornata. Che partita sarà?

“Penso che l’Inter potrebbe uscire vincitore da questa sfida, ma sarà molto difficile. La Juventus è in piena corsa per il titolo e in questo momento non può permettersi una sconfitta. Tuttavia, per quanto ne so, hanno alcuni giocatori importanti che potrebbero non giocare. Ovviamente tutti guarderanno Lukaku e Ronaldo. Il loro stile di gioco è diverso. Non posso dire quale brillerà, non importa nemmeno perché i loro risultati sono lo sforzo dell’intera squadra. Comunque non pensiamo solo a loro, ci sono anche Lautaro e Morata che mi piacciono molto e potrebbero anche dire la loro”.