Muzzi: “Frattesi? Pronto per una big come la Roma. Finora in carriera…”

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Roberto Muzzi, ex allenatore di Frattesi, ha parlato così del futuro del centrocampista del Sassuolo:

“Davide è un grande calciatore, giovane, forte da tutti i punti di vista è un centrocampista importante, è cresciuto tanto in questi ultimi due anni, è un professionista esemplare. L’ho allenato a Empoli, non mi sorprende sia arrivato in Nazionale”

E’ pronto per il grande salto nella Roma?

“Penso sia pronto per questo ritorno a casa. Ha grande personalità, ha forza, esplosività, durante gli allenamenti è uno che non si risparmia, che ogni giorno fa un passettino in avanti in termini di crescita. Quando ero l’allenatore dei giovanissimi nazionali, prima di passare agli allievi, lo vidi e dissi alla Roma di prenderlo. In qualche modo sento anche mia la sua crescita, poi l’ho ritrovato a Empoli e ha sempre giocato titolare”

In cosa può migliorare? Qual è il suo punto di forza?

“Penso che possa migliorare tatticamente, è un cavallo pazzo, corre appresso a tutti, ma ha forza, tiro e grandissima personalità, sicuramente potrebbe affermarsi in giallorosso. Penso sia perfetto per Mourinho, perchè è un ragazzo che in campo dà tutto per la maglia che indossa, poi è romanista e penso che sia un valore aggiunto. Poi c’è un aspetto importante: ha sempre giocato titolare ovunque sia andato, ad Ascoli, a Empoli, a Monza e ora a Sassuolo. Non è un caso, denota il suo valore morale, la sua capacità di affermarsi ovunque è un punto di forza fondamentale