VIDEO / L’Inter lancia ‘My name is my story’, protagonista anche Spike Lee

Alla vigilia della partecipazione alla FIFA Club World Cup, l’Inter presenta MY NAME IS MY STORY, il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. I valori fondanti, la visione e l’eredità culturale dell’Inter vengono ripercorsi ed esaltati con uno stile narrativo finalizzato a dialogare con le nuove generazioni, unendo la legacy dell’Inter alla sua visione di futuro. Alla base c’è l’esplosione semantica del termine “Internazionale”, non solo come nome storico, ma come manifesto.