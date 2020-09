Nagatomo si presenta all’OM: “Se sento le pressioni? No, ho giocato nell’Inter”

Yuto Nagatomo ha firmato il suo nuovo contratto con l’Olympique Marsiglia dopo aver lasciato il Galatasaray. Oggi è stato presentato alla stampa e ha sottolineato: «Mi volevano altri club. Ma giocare per il Marsiglia è un sogno. Appena ho saputo di questa possibilità dal mio agente ho detto si. È una società conosciuta in tutto il mondo. Sono felice di essere qui. La concorrenza di Amavi? Lui è un grande giocatore, tecnicamente e fisicamente molto solido. Ma avremo. tante partite da giocare. Conteranno tutti i giocatori. Sono venuto per giocare e aiutare la squadra. Darò il massimo per questa esperienza. Mi sento bene, mi sono allenato ogni giorno e corro ancora tanto, nonostante io abbia quasi 34 anni. La pressione? Non ha paura della pressione. Mi piace, è una cosa che mi stimola. Ho giocato per l’Inter, la pressione per me è normale».

(Fonte: laprovence.com)