Yuto Nagatomo ha trovato una nuova squadra dopo l’addio al Galatasaray. Si tratta dell’Olympique Marsiglia che ha annunciato oggi il suo sbarco in Ligue1 con un video molto particolare.

Il giapponese, ex giocatore dell’Inter, ha twittato sulla sua nuova avventura in francese: “Sono molto felice di entrare a far parte dell’OM, che è un club molto importante. Darò il massimo per la squadra e combatterò con anima da samurai”.