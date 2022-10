Bayern, poker al Leverkusen. Nagelsmann: “Buona reazione, ora in Champions…”

Grande vittoria del Bayern Monaco che vince 4-0 contro il Bayer Leverkusen. Nagelsmann, tecnico dei bavaresi, ha commentato così dopo il match: "Vincere è sempre importante e non è diverso questa volta. Siamo felici del risultato e di come abbiamo vinto. Il gol iniziale ci ha aiutato, siamo stati molto più efficaci sotto porta rispetto alle altre partite. Abbiamo concesso poco e controllato la partita. Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi, è stata una buona reazione dopo i recenti risultati. Siamo felici e ora speriamo di continuare così in Champions League"