Nagelsmann: “Sopporto le critiche, ma non le minacce di morte. La gente dovrebbe…”

Il tecnico è finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione in Champions

C'è grande amarezza al Bayern Monaco per l'eliminazione dai quarti della Champions League per mano del Villarreal. Sul banco degli imputati c'è il tecnico Julian Nagelsmann: "Posso sopportare le critiche, ma le minacce di morte sono diverse. Le ricevo dopo ogni partita, ma le cancello tutte. Le persone possono scrivere quello che vogliono, ma forse dovrebbero pensare a quello che scrivono. Pensano ancora di avere ragione. Questa è la cosa strana". Nonostante sia stato minacciato, l'allenatore ha detto che "il club non aumenterà la sicurezza. Non voglio provocare nessuno, finora non c'è stato nessuno alla mia porta".