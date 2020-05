Nagelsmann: “Werner? Normale sia distratto. Mediterà se restare o cambiare squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato così del futuro di Timo Werner, obiettivo di mercato dell’Inter: “Non ho l’impressione che abbia con sé un fardello. E’ giovane, ma è sicuramente in grado di sedersi tranquillamente a casa con sua moglie e meditare se rimanere o cambiare squadra. E’ normale che sia sempre un po’ altrove con la testa. Non era diverso per me quando dovevo andare via dall’Hoffenheim. Per gli attaccanti è ancora più evidente: ci sono momenti in cui non segnano. Ma sarebbe inumano se la situazione non gli importasse: non ho mai avuto giocatori così”.