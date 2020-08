Pronti a iniziare la nuova stagione. Cagliari oggi ad Asseminello per la preparazione in vista del prossimo campionato. La sorpresa è Nainggolan: il giocatore di proprietà dell’Inter avrebbe già trovato l’accordo economico con il club rossoblù e, per il momento, si allena in Sardegna. Per definire la permanenza del belga, però, bisogna trovare l’intesa con l’Inter, in questo momento proiettata verso la finale di Europa League.

(Fonte: Ansa)