Nainggolan: “Cagliari? Sono deluso. Ecco cosa ho detto a Giulini. Quando…”

Intervenuto nella trasmissione “Il Cagliari in diretta”, l'ex inter racconta la sua estate turbolenta

Gianni Pampinella

Intervenuto nella trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina, Radja Nainggolan racconta la turbolenta estate. Il Ninja sembrava promesso al Cagliari, ma alla fine ha scelto di tornare in Belgio: "Mi sto riorganizzando la vita, un trasloco da un altro Paese dopo tanti anni non è semplice. In Italia sono diventato uomo, lasciai il Belgio a 16 anni e ci torno oggi in una situazione completamente diversa".

"Avrei voluto finire la carriera a Cagliari, non mi è stata data questa possibilità. Negli ultimi anni ho rinunciato a tanti soldi per vestire la maglia del Cagliari: gli accordi verbali erano di tornare momentaneamente all’Inter per tornare in Sardegna. Non sono state rispettate le parole iniziali“.

“Con Giulini non mi sono più sentito da allora, ma un messaggio del ds Capozucca mi ha lasciato l’amaro in bocca perché mi ha ringraziato della mia professionalità dimostrata nella vicenda. A Giulini ho detto, considerando il mio contratto pesante, che avrei accettato la loro offerta minore. Ma quando mi è stata proposta quasi la metà della cifra, le strade si sono divise“.

“I miei ritorni a Cagliari sembravano come il coronamento di una favola a lieto fine. Speravo che questa favola si sarebbe chiusa come desideravo. Purtroppo sono spesso tante chiacchiere e basta, in questo ambiente“.

"La mia carriera? Desideravo giocare e vivere bene, rifarei tutto di nuovo. Anche se le cose non sempre vanno come uno si aspetta. Parlai con Dalbert e lo spronai ad accettare il trasferimento in Sardegna, pensavo di ritornare… Ho parlato bene della società come ho sempre fatto. Io sono solamente deluso perché mi era stata data una parola, e in brevissimo tempo questa non è stata mantenuta. Tutto qui. Quando una società prima fa delle proposte economiche e poi il giorno dopo non le può mantenere, la responsabilità non può essere del calciatore“.

