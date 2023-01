Sky – Nainggolan, non solo Cagliari: c’è un’altra squadra di Serie B interessata

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere in Serie B. Da giorni si parla del possibile ritorno (sarebbe il quarto) a Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, al momento il club sardo non ha avanzato offerte per il giocatore, attualmente fuori squadra con l'Anversa. Per Nainggolan, però, c'è un'altra squadra di B interessata: si tratta della SPAL, allenata da Daniele De Rossi che stima molto il belga e lo vorrebbe come rinforzo di esperienza e qualità.