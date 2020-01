Inter, Nainggolan vuole la rivincita: il belga carica un Cagliari in emergenza

Radja Nainggolan va a caccia della rivincita. Quella di domenica sarà una sfida molto delicata per il belga, che non vede l’ora di misurarsi con l’Inter di Conte dopo l’esclusione dal progetto e l’addio forzato della scorsa estate. E lo stesso centrocampista non ha nascosto la delusione per la scelta del club nell’intervista rilasciata al termine della sfida di Coppa Italia.

Additato come uno dei maggiori responsabili dell’annata per alcuni versi fallimentare di Spalletti nella passata stagione, per Tuttosport quest’anno Nainggolan sta dimostrando a Cagliari di essere ancora un calciatore in grado di fare la differenza. E toccherà proprio al grande ex trascinare i sardi, in emergenza ma con un Pjaca in più nella gara di San Siro. Maran deve rinunciare a tanti elementi della sua rosa ma oggi accoglierà il croato, in arrivo dalla Juventus.