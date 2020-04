L’ex Cagliari Herrera: “Nainggolan? Con Conte ha zero chance. Da tifoso rossoblù dico che…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Jose Oscar Herrera, ex terzino del Cagliari, ha risposto così alla domanda sul futuro di Radja Nainggolan:

«Per me la maglia numero 4 ha un sapore speciale perché la indossavo da ragazzo e in nazionale. Radja è un giocatore che per grinta sembra nato in Uruguay e ha qualità da top player. Quest’anno ha dimostrato che è un giocatore che può stare in qualsiasi squadra della Serie A. Per me i rossoblù dovrebbero fare carte false per prenderlo a titolo definitivo dall’Inter. E credo che lui sia pronto a fare un sacrificio per restare in Sardegna dove è amato da tutti. Anche perché con Conte non avrebbe nessuna possibilità. Però questo è un giudizio da tifoso del Cagliari più che da procuratore (professione che Herrera ricopre in patria da quando ha smesso col calcio giocato ndr)».