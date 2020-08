Sky – Inter-Nainggolan, situazione cambiata: proverà a convincere Conte. Domani…

Sky Sport ha fornito nuovi aggiornamenti sulla questione Nainggolan-Inter. Il calciatore belga è reduce dal prestito al Cagliari, che lo vorrebbe a disposizione anche nella prossima stagione.

“C’è stato un incontro tra Giulini e Marotta. Il Cagliari ha espresso la volontà di trovare un’intesa per trattenere il giocatore, che però non è stata trovata. Nainggolan domani sosterrà le visite mediche. Di Francesco vuole averlo e il calciatore ha espresso la volontà di tornare in Sardegna, ma c’è un contratto importante con l’Inter. L’anno scorso la situazione era diversa e il club nerazzurro era venuto incontro alla società di Giulini. Il belga si metterà a disposizione di Conte e vedremo che riuscirà a convincerlo, a prescindere da Vidal”.