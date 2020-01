Era successo anche in Coppa Italia nella gara che i nerazzurri hanno vinto 4-1 contro il Cagliari. Pure stavolta la Curva Nord ha intonato un coro per Radja Nainggolan. Il giocatore di proprietà dell’Inter in estate è passato in prestito al club sardo, ma i tifosi dell’Inter anche nella gara di campionato contro i rossoblù, hanno voluto fargli sentire il loro sostegno.

(Fonte: FCINTER1908.IT)