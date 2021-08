Nainggolan: “Cagliari era la mia priorità, Giulini sparito. Mi hanno tradito. Nel calcio…”

Intervistato dall'Unione Sarda, l'ex centrocampista dell'Inter non nasconde la sua amarezza per non aver proseguito col Cagliari

Gianni Pampinella

Radja Nainggolan non nasconde la sua delusione. Intervistato dall'Unione Sarda, il centrocampista belga è deluso per il comportamento tenuto dal Cagliari. "Uno rinuncia a tanti soldi perché sceglie di tornare in un luogo, Cagliari era la mia priorità. Invece… Il presidente Giulini e il ds Capozucca, dopo aver appreso le mie volontà, sono come spariti. Mi hanno mollato", afferma l'ex nerazzurro oggi all'Anversa.

"Il Cagliari ha aumentato il monte ingaggi, un anno fa, andando alla ricerca di grandi nomi. Ma poi le risorse sono finite e non è stato possibile proseguire su quella linea. Mi hanno tradito, sono molto deluso. Ho rinunciato a tanto pur di vestire la maglia del Cagliari, ma dall’altra parte non ho visto il desiderio di puntare su di me. Fin dalla fine dello scorso campionato sono rimasto a contatto con lo staff rossoblù, la mia volontà era chiara. Amo Cagliari e l’ho dimostrato, sempre animato dalla voglia di far bene. Ma nel calcio nessuno ti regala nulla e in tanti si dimenticano in fretta".

(calciocasteddu.it)