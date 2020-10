Di Francesco: “Nainggolan? Qualche giocatore verrà a darci spessore. Spero…”

La crescita del Cagliari passa anche attraverso l’arrivo di un giocatore come Nainggolan? Hanno posto questa domanda a Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari. E lui ha risposto in generale senza fare un riferimento chiaro al giocatore ma facendo intendere che la trattativa con l’Inter è ancora in corso: «Passa attraverso qualche schiaffo preso e attraverso anche qualche giocatore che verrà a darci forza, personalità e conoscenza del campionato. I giocatori di spessore a chi non piace averli, li vorrei avere tutti e subito ma così non è stato. E spero di potere avere qualche giocatore in più alla ripartenza».

(Fonte: SS24)