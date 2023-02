Nainggolan, che esordio con la Spal: subito assist e gol nel 3-4 contro il Bari

Radja Nainggolan ha fatto il suo esordio con la maglia della SPAL al minuto 51' del match del Paolo Mazza di Ferrara contro il Bari. L’ex centrocampista dell’Inter, nonostante il ko dei suoi per 3-4, si è reso subito protagonista: assist per Moncini per il gol del momentaneo 1-3 e poi la rete del 2-4 con un tiro potente e preciso sotto la traversa.