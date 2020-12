GdS – Inter, per Nainggolan trattativa in corso. Un altro attende: “Feeling con Conte appannato, ma…”

Inter e Cagliari continuano a lavorare per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. Il centrocampista belga è al primo posto sulla lista delle cessioni, come spiega La Gazzetta dello Sport. “Ha avuto più di una lusinga, visto che Fiorentina e Sassuolo hanno bussato alla porta di viale della Liberazione. Ma la soluzione più gradita al giocatore è quella del ritorno a Cagliari. E in quest’ottica si sta lavorando per trovare la cifra giusta che dia il via libera per un nuovo prestito. A riguardo va ricordato che, al lordo, Nainggolan costa oltre 5 milioni per i restanti 6 mesi. Giulini quanto è disposto a spendere? Ovviamente a Milano contano su un contributo cospicuo del presidente sardo. Insomma, la trattativa non si prospetta semplice“.

In uscita ci sono anche Matias Vecino e Ivan Perisic. Secondo la Rosea, per l’uruguaiano non sono ancora emerse opzioni adeguate sia per lui che per il club. Per quanto riguarda l’ex Bayern, invece: “Il feeling con Conte è appannato, ma non è detto che arrivino proposte gradite al vice campione del mondo in carica. Ma è chiaro che i cambiamenti in rosa dipenderanno dalla soluzione di questi casi. Non ci sono alternative” conclude il quotidiano.