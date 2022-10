Nainggolan pizzicato a fumare in panchina: l’Antwerp lo sospende a tempo indeterminato

Radja Nainggolan continua a far parlare di sè più per vicende extra campo che per le sue gesta da calciatore. L'ex centrocampista dell'Inter, dopo essere stato fermato per guida senza patente, è stato pizzicato dalle telecamere mentre fumava in panchina in occasione dell'ultimo match del campionato belga tra il suo Royal Antwerp e lo Standard Liegi. Immediato il provvedimento preso dal suo club, che ha deciso di sospenderlo a tempo indeterminato: "Il Royal Antwerp oggi ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sulla sua condotta generale e su come determinati comportamenti si riflettano sul club e sul gruppo. Il club ha deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla prima squadra. Sono stati presi accordi chiari anche su ciò che il nostro club si aspetta dal suo giocatore. Né il giocatore né il club commenteranno ulteriormente quanto accaduto".