Nainggolan infortunato, out per il Sassuolo: a gennaio sempre più probabile l’addio all’Inter

Nella serata di venerdì è arrivato anche il comunicato ufficiale che conferma l’assenza di Radja Nainggolan per l’impegno di sabato contro il Sassuolo. L’ex centrocampista della Roma ha riportato un affaticamento al soleo della gamba destra e dunque non sarà a disposizione di Conte per la sfida del Mapei Stadium. Come rimarca il Corriere dello Sport, però, il Ninja “non è una priorità tecnico-tattica per Conte. Il suo addio a gennaio è sempre più probabile”, tenendo in considerazione lo scarso minutaggio avuto sinora e il fatto che, fino all’ultimo giorno di mercato in quel di ottobre, Nainggolan è stato ad un passo dal salutare l’Inter.