Nainggolan: “All’Inter è iniziata bene, ma finita male. Con Conte nessun problema”

Intervistato da Fanpage, il centrocampista dell'Anversa torna sulla sua esperienza in nerazzurro

In un lunga intervista a Fanpge, Radja Nainggolan torna sul suo arrivo all'Inter. Era l'estate del 2017 quando il belga sbarcava a Milano, ma la sua avventura in nerazzurro non è andata come sperava: "All’Inter è iniziata bene ma finita male, ma non sono uno che racconta ca**ate, e se in quel momento mi andava di dire qualcosa l’ho detto perché intendevo farlo".

"Con Conte non ho avuto alcun problema. Ho lavorato cercando di ricavarmi il mio spazio e lui ha fatto altre scelte, che rispetto. È facile dire ‘Non gioco, l’allenatore non è bravo’. Per me Conte è un allenatore importante, e non per niente ha riportato lo Scudetto a Milano. Io poi ho fatto una scelta tornando a Cagliari, dove mi sono sempre sentito a casa. E dopo il mio ritorno alla fine del girone d’andata eravamo terzi, anche se poi non abbiamo retto".